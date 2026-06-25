Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Randal Kolo Muani'nin geleceği netleşiyor.

Tottenham'la kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain'e geri dönen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez Süper Lig'e yakın.

İSTEKLERİNİ AÇIKLADILAR

TRT Spor'da yer alan habere göre deneyimli golcünün menajeri, oyuncusunu bir kez daha Türk kulüplerine önerdi.

Roma'nın maddi şartlarda anlaşma sağlayamadığı Kolo Muani'nin Türkiye'ye olası transferindeki maaş beklentisinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. PSG'nin Muanı için istediği bonservisin ise 20 milyon euro bandında olduğu aktarıldı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İngiliz ekibinde 41 maça çıkan Randal Kolo Muani, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.