Paraguay Ligi’nde Recoleta ile Olimpia takımlarının karşılaştığı maçta yaşanan talihsiz anlar dünya futbol kamuoyunun ilgisini çekti. Recoleta’nin kalecisi Andres Marsengo, rakibin attığı ortayı uzaklaştırmak için yükseldi.
Marsengo topa müdahale etmek isterken Olimpia’dan Ronal Dominguez’in yüzüne diziyle çok şiddetli bir şekilde vurdu.
Olayın ardından Domingez’e saha içerisinde müdahale yapıldı ve oyuncu hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sahada yaşanan bu talihsiz anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.