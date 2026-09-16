Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamaması sonrası kadro ve sistem değişikliğine gidiyor. Sabah'a göre, Kartal, Eyüpspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekmeyi planlıyor. Ayrıca İsmail Yüksek-Guendouzi-Kante üçlüsünü bozarak, Dorgeles Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeyi düşünüyor.

LUKAKU-VEDAT İKİLİSİ

Fenerbahçe'de en büyük değişikliğin ise forvet hattında yaşanması bekleniyor. İsmail Kartal'ın, Lukaku ve Vedat Muriqi'yi aynı anda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı bildirildi. Gaziantep maçında bu ikiliye şans vermeyip eleştirilen Kartal bu kez Vedat-Lukaku ikilisini kullanacak. İkili ilk kez aynı anda forma giyecek.