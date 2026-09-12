Trabzonspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktör koltuğuna kimin oturacağ merk konusu... Bordo mavili yönetim teknik direktör adayları arasına Laurent Blanc'ı da aldı.

Fransız teknik adam, kariyeri boyunca hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde elde ettiği kupalarla dikkat çekiyor.

Blanc'ın teknik direktörlük kariyerindeki en başarılı dönemi PSG'de geçti. Bu dönemde Ligue 1'de 3 kez, Fransa Lig Kupası'nda 3 kez, Fransa Kupası'nda 2 kez ve Fransa Süper Kupası'nda 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Bordeaux ve Al-Ittihad'da da şampiyonluklar yaşayan Blanc, kariyeri boyunca toplamda 17 kupa kazandı. Tecrübesi ve üst düzey kulüplerde görev yapmış olması, Trabzonspor yönetiminin Blanc'ı listede tutmasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.