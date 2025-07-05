Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, Slovakya'da düzenleniyor.

Şampiyonanın erkekler 800m serbest kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki milli sporcusu Kuzey Tunçelli, 7:46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da ikinci altın madalyasını kazandı.

Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da erkekler 1500 metre serbest kategorisinin ardından ikinci altın madalyasını kazandı.