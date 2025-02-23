La Liga'da Real Madrid'in başka ligde oynamak istediğine yönelik iddialar ve hakem kararları ile ilgili yaptığı açıklamalara La Liga Başkanı Javier Tebas'tan olay bir yanıt geldi.

Tebas, Eflatun-Beyazlıların herkesi kendine düşman gördüğünü iddia etti.

'SÜREKLİ AĞLIYORLAR'

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid için sert ifadeler kullandı. Madrid temsilcisine ithamlarda bulunan Tebas, “Real Madrid, sürekli ağlayan bir kulüp, her hafta ağlıyorlar. Onlar her şeyin kendilerine karşı olduğunu düşünüyorlar.

Real Madrid'in temsilcisi ve saha kenarı delegesi Megía Dávila'nın eşi, hakem komitesinde çalışıyor, ancak kimse Munuera Montero'da olduğu gibi çıkar çatışması konusunda endişelerini dile getirmiyor” diye konuştu.