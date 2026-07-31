İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de Lameck Banda krizi yaşanıyor. Zambiyalı kanat oyuncusu sezon öncesi kampına katılmadı ve kulüp yıldız isimden 18 gün haber alamadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Banda ile iletişime geçebilmek adına gerçekleştirilen tüm girişimlerin yanıtsız kaldığı belirtildi. Lecce yönetimi, futbolcunun durumu hakkında henüz herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Sky Italia, kulüp dışı bir kaynak ile Lameck Banda'ya ulaştığını açıkladı. Yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kaygıları gideren İtalyan basını, Banda'nın hayatta olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Kulüp dışı kaynağa telefonla ulaşan Sky Italia, yakımla birlikte sezon hazırlıklarına başlamak üzere 12 Temmuz'da İtalya'ya dönmesi beklenen Zambiyalı oyuncunun kulübe yolladığı mesajı paylaştı.

Zambiya'da bulunan futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve İtalya'ya geri dönmek istemediğini söyledi. Haberde yer alan detaylara göre, sözleşmesinin sona ermesine yalnızca 1 yıl kalan Lameck Banda'nın kariyerine başka bir kulüpte devam etmeyi hedeflediği ifade edildi.