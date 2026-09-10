Barcelona, 2027'nin ilk transferini belirledi. İspanyol devi, Julian Alvarez'i kadroya katmak için Ocak ayını bekliyor. Barcelona, bu sezona adeta fırtına gibi başladı. Ligde ilk 4 haftayı büyük bir farkla kazandığı maçlarla sürdüren Barça 17 gol attı ve sadece 2 gol yedi.

Kulübün Sportif Direktörü Deco, RAC-1'de Alvarez konusuna ilişkin açıklama yaptı: "Doğru hareket ettik. 100 milyon euroyu üç yıl içinde ödeyeceğimiz bir teklif sunduk, ancak bir yanıt alamadık. Joan Laporta zaten birkaç kez saygılı bir şekilde görüştüklerini açıklamıştı ve onlar bize oyuncuyu satmak istemediklerini söylediler. Gelecek konusunda? Göreceğimiz. Basında çok gerginlik var, ama bu kadar. Oyuncuya Dünya Kupası sırasında Atletico'dan ayrılmak istediğini beyan etmesini söylemedik." dedi.

Deco, Atletico Madrid'in iddialarını ve Gil Marin'in oyuncuya 2025-26 sezonunda iyi bir performans göstermesi durumunda çıkış vizesi vereceği sözünü hatırlattı. Ancak oyuncuya göre bu söz tutulmadı.

'FARKLI KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Deco, Porto'daki deneyimini anlatıp örnek verdi. "Porto'da, Pinto da Costa bana Barcelona'ya (2003'te) gitmeme izin vermeyeceğini, ancak bir yıl sonra gitmeme izin vereceğini söyledi. Kalıp iyi oynadım. Mendes, başkanla konuştum ve bana istediğim yere gitmemi söyledi. Barcelona, Chelsea'den daha ucuz ödüyordu. Ancak bu Pinto da Costa'yı içeriyordu. Julian'ı kadroya katmak istiyorduk, ancak onlar satmayı reddetti. Bu önemli değil, ancak saygısızlık yaptığımızı söyleyemezler... Mateu Alemany ile hiçbir sorunum yok. Barcelona'da birlikte oynadık. Bu yaz ona hitap etmedim çünkü e-postama yanıt vermedi. Julian hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum, bu bitmiş bir hikâye."

Barcelona, arka planda bir sonraki hamleyi zaten hazırlıyor. Barcelona, 1 Ocak'ta yeniden harekete geçecek. Birkaç gün önce, Cadena SER, Barcelona'nın pes etmeyeceğini ortaya koydu. İspanyol kulüp, transfer için ayrılan parayı bir sonraki transfer penceresinde yeniden harekete geçmek için kenarda tuttu.

El Chiringuito, transferin bu kış planlandığını ortaya koydu. Katalanları takip eden gazeteci Jordi Jota, "Barcelona, Julián Alvarez'e 1 Ocak'ta onu almaya gideceklerini söz verdi. Julian Alvarez için hiçbir şey değişmedi. O bir profesyonel, ancak Ocak ayının gelmesi isteği değişmedi." dedi. Herkes, onu 2027'nin ilk transferi haline getirmek için Ocak ayını bekliyor. Ancak bu durumda da mücadele etmek gerekecek çünkü Atletico kapıyı her zaman kapalı tutuyor gibi görünüyor.