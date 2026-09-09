Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynayacağı maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, altyapısından yetiştiği kulübe karşı oynayacağı bu karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Leao, Sporting Lizbon altyapısından çıktığını ve tüm gençlik dönemini burada geçirdiğini hatırlatarak, taraftarların desteğinin eşsiz olduğunu vurguladı. "Kendimi her zaman evimde hissediyorum" diyen Leao, bu maçın kendisi için özel olacağını ifade etti.

'TAKIM ARKADAŞLARIMI UYARDIM'

Leao, Sporting'in çok iyi durumda olduğunu ve hazırlık dönemini takip ettiğini belirtti. Kardeşinin altyapıda oynadığı için rakip takımı daha yakından takip ettiğini anlatan Leao, "Takım arkadaşlarımı zorlu bir maç olacağı konusunda uyardım. Bence çok güzel bir atmosfer olacak. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman harika atmosferler vardır ve bence herkes elinden geleni yapmak isteyecek. Biz de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

'GERİ DÖNMEYİ İSTİYORUM'

Leao, "Elbette bir gün geri dönmeyi ve şampiyonluk kazanmayı umuyorum. Bununla gurur duyardım. Bu kulübe çok büyük bir sevgi besliyorum, bana kendimi gösterme fırsatı verdiler. Gelecek için kapıları açık bırakıyorum" ifadelerini kullandı.