Gazeteci Florian Tardif'in, eşi Brigette Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a attığı tokadın sebebi hakkındaki iddiaları bazı açıklamaları yeniden gündeme getirdi.

Tardif'e göre Cumhurbaşkanı Macron, İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani ile mesaj üzerinden flörtleşiyordu.

Tardif’in iddialarına göre Brigitte Macron, eşinin telefonunda oyuncuya yönelik yazılmış hayranlık mesajlarını gördü.

İkili bu olayın ardından tartışmaya başladı ve Brigette'ın attığı tokat, canlı yayın kameralarına yansıdı.

Ferahani henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak İranlı oyuncunun daha önce verdiği bir röportajdaki sözleri, bu iddialardan sonra yeniden hatırlatıldı.

'EŞLERİNİ ANNELERİ GİBİ GÖRÜYORLAR'

Olayların merkezindeki isim Gülşifte Ferahani, 2024 yılında bir filmin tanıtımı kapsamında verdiği röportajla gündeme geldi.

Röportajda, Fransız erkeklerinin evlilik dinamiklerini eleştirerek ilginç bir teori ortaya attı.

Farahani, Fransız erkeklerinin ilk eşlerini aslında kopamadıkları birer anne figürü olarak gördüğünü öne sürdü.

Oyunuc, "Benim teorime göre Fransız erkekleri annelerine takılı kalıyor ve ilk eşleri aslında sahip olamadıkları anneleri oluyor. Bir kez bağlandıklarında ise başka birine deli gibi âşık olsalar bile o bağı koparamıyorlar. Bazı erkekler seksin yalnızca metreslerle yaşanacak bir şey olduğunu düşünürken karısının dokunulmaz olduğunu savunabiliyor" dedi.

BRIGETTE İDDİALARI REDDETTİ

Macron, Brigette'le ilk kez 15 yaşındayken tanışmıştı. O dönem 3 çocuğu olan 39 yaşındaki Brigette, Macron'un lise öğretmeniydi. İkili yıllar sonra yeniden bir araya gelerek evlendi.

Farahani, daha önce Macron ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmişti. Son iddialardan sonra açıklama yapmadı.

Brigitte Macron ise eşinin telefonunu karıştırdığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bu tartışmaları reddetti.