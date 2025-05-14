İngiltere Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest ile Leicester City'nin karşı karşıya geldiği maçta Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı futbolcu Taiwo Awoniyi, direğe çarparak ağır bir sakatlık yaşadı.
Çarpmanın etkisi ile karın bölgesinden ciddi şekilde yaralanan Nijeryalı yıldız, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alındıktan sonra ölüm riski nedeniyle suni komaya alındı.
DEVAM ETMEK İSTEDİ
Taiwo Awoniyi, olayın sıcaklığı ile durumun ağırlığını fark etmedi ve bir süre daha oyuna devam etmeye çalıştı. Ağrılarının artması üzerine oyundan alınan 27 yaşındaki golcü, hastaneye gönderildi. Oyuncunun oyundan çıkmasının ardından Nottingham Forest, son 10 dakikayı 10 kişi tamamladı.
Nottingham Forest’tan yapılan açıklamada, “Oyuncu sağlığı her zaman her şeyin önündedir” denildi. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis de sağlık ekibinin oyuncunun oyuna devam etmesine onay vermesini eleştirerek süreci sorguladığı ifade edildi.
Yaralanmasının hayati tehlike yaratabilecek boyutta olduğu ifade edilen Awoniyi'nin hastanedeki tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.