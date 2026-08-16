Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenilgi sonrası basın mensuplarına konuştu. Maç öncesi yaşanan süreçten ve hakem kararlarına yönelik tepkilerinden bahseden Uslu, ligdeki eşitsizlik iddialarını dile getirdi.

ERTELEME İSTEDİK, YAPMADILAR

Uslu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı nedeniyle erteleme talebinin kabul görmediğini belirtti. Uslu, "Bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar" şeklinde konuştu.

Hakem kararlarına yönelik eleştirilerini sürdüren Uslu, Talisca'nın vurduğu topa ilişkin detaylar verdi. Uslu, "Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz; bundan sonra en ufak şekilde buna benzer şeyler olursa... 2 tane penaltımız verilmedi! Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık, kitap yazıyor, penaltı ve kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANINDAN RİCA EDİYORUZ

TFF Başkanlığına yönelik çağrıda bulunan Uslu, VAR'ın tarafsızlığına dair şüpheye işaret etti. Uslu, "VAR yabancı mı Türk mü onu da bilmiyoruz. TFF Başkanından özellikle rica ediyoruz, bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. 1 yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez" açıklamasını yaptı.