Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, geniş bir liste üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Marsilya'dan ayrılmak isteyen Amine Harit, Trabzonspor'un radarına girdi.

KOMŞU'DAN TALİBİ VAR

Marsilya'nın maddi sorunları nedeniyle Trabzonspor'un ilgisi Fransız ekibinin dikkatini çekti. Ancak bordo-mavili ekibin yanı sıra Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve Fransa liginden birkaç takım Harit için nabız yoklamaya devam ediyor.

Faslı yıldızın 2027 yılına kadar Olympique Marsilya ile sözleşmesi bulunsa da teknik direktör Roberto De Zerbi'nin planlarına uymadığı ifade ediliyor.