UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Olympique Marsilya, yarın saat 22.00’de Beşiktaş’ın konuğu olacak. mücadele öncesi Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında Olympique Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio ve Timothy Weah, açıklamalarda bulundu. Olası rotasyonla ilgili soruya yanıt veren Bruno Genesio, "Kendi aramızda bu durumu konuşuyoruz. Daha az oynayan oyuncularımıza da biraz şans vermek istiyoruz. Yarınki mücadeleye Rennes maçına nazaran 11 farklı oyuncuyla çıkacağım anlamına gelmiyor. Ancak kadroda dengeli değişiklikler olabileceğini söyleyebilirim” diye konuştu.

"SONUÇLAR ZAMANLA GELECEK"

Takımın son dönemdeki formuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genesio, "Biz kendimizden eminiz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sonuçlar kötü olsa da hepimiz bunun bilincindeyiz. Aslında zaman zaman saha içerisinde iyi şeyler de gösterdik. İyi olabileceğimize dair sinyaller verdik. Daha iyi olabilirdi, daha iyi sonuçlar çıkarabilirdik. Tabi ki alınan sonuçlar ortada ancak dediğim gibi, oyun anlamında en azından bazı iyi şeyleri gösterebildiğimizi düşünüyorum. Sonuçların da zamanla geleceğine inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

"SAVUNMA HATLARI DA İYİ"

Beşiktaş'a yönelik analizlerini paylaşan Genesio, “Her rakibimizi analiz ettiğimiz gibi Beşiktaş’ı da çok iyi bir şekilde analiz ettiğimizi söyleyebilirim. Çok iyi oyuncuları var. Orta saha ve ileri hattının yanı sıra savunma hattının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Seyircisiyle beraber iyi oynayan ve oyuna iyi giren bir takımdan bahsediyoruz. Bunu daha önce ben de tecrübe ettim. 2017’de buraya geldiğimde takım ile taraftarın nasıl birleştiğini görmüştüm. Ancak önceki Rennes maçında bize umut veren bazı şeyler vardı. Şimdi bu turnuvanın en iyi takımlarından biri olan Beşiktaş’a karşı oynayacağız. Bunu açıkça söyleyebilirim. Onlara karşı da elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz” diye konuştu.

"MAÇTAN GÜNLER SONRA KULAKLARIM AĞRIYORDU"

Daha önce deneyimlediği atmosferi değerlendiren Fransız teknik adam, “Biz hocalar ve oyuncular olarak her zaman böyle atmosferlerde oynamanın hayalini kurarız. Aslında futbolda bizi ileriye taşıyan ve sevilen ortamlardan biri de budur. 2017’de buraya geldiğimde bu atmosferi tatmış, daha önce bununla karşı karşıya gelmiştim. Tabi ki sonrasında kulaklarımın 2-3 gün ağrıdığını da açıkça söylemeliyim. Burada gerçekten zorlu bir atmosfer vardı. Avrupa’da gördüğüm en iyi atmosferlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi ki kolay geçmeyecek” İfadelerini kullandı.