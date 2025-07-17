Kylian Mbappe, yatırılan primlerin 180 bin euroluk kısmını Fransa Milli Takımı'nı korumakla görevlendirilen 4 polis memuru ve 1 polis şefine dağıttı. Primleri alan memurlara soruşturma açıldı.
SORUŞTURMAYI ENGELLEYEMEDİ
Le Canard Enchaîné gazetesinin Fransa istihbarat servisinden aldığı belgede Mbappe'nin 4 polis memuruna 30'ar bin, polis şefine 60 bin 300 euro gönderdiği tespit edildi.
Mbappe amacının sadece oyuncu güvenliğini sağlayan personele ve bazı derneklere destek vermek olduğunu belirtse de soruşturmanın açılmasını engelleyemedi.