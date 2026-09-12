Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, France Football'a verdiği röportapta genç oyuncular arasında beğendiği isimleri sıraladı. 27 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Arda Güler'e de değindi.

'KARİYERİNDE ÇOK İLERİ GİDEBİLİR'

Kendisini heyecanlandıran genç isimler sorulduğunda takım arkadaşı Arda Güler’e de değinen Mbappe, “Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam... Dünyanın en iyi on ya da on beş oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao’yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid’de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir. Endrick’in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.

BALLON D'OR BEKLENTİSİ

Mbappé, Ballon d'Or'un Messi ve Ronaldo dönemlerinde olduğu gibi, farklı bir oyuncuya verilmesi gerektiğini hep düşünmüşümdür. Bu ödül asla sıradan oyunculara değil, farklı oyunculara verilir. Ve bence bu yıl farklı şeyler başardım, bu yüzden kazanabileceğime inanıyorum dedi.

MOURINHO'YA ÖVGÜ

Mbappé, geçen sezon taraftarların protestoları ve Mourinho'nun Real Madrid'e gelişi hakkında da konuştu. Yıldız oyuncu, "Her sezon insana bir şeyler öğretiyor, özellikle de kazanamadığınızda. Real Madrid'de olmak bir ayrıcalık ve bu sezon daha iyi olmak için neleri geliştirmemiz gerektiği konusunda bir ders niteliğinde. dedi. Mourinho hakkında ise "Çok zeki. Beni etkiledi, ne yaptığını ve nereye gittiğini bildiği belli. Oyuncular için takip edecekleri bir yönün olması önemli" ifadelerini kullandı.