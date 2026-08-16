Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.



Karşılaşmaya saha içinde yaşananlardan çok, tribünde görenleri isyan ettiren bir görüntü damga vurdu.



POLİSİN YANINDA ÜZERİNE YÜRÜDÜ



4 yaşındaki oğlunun üzerindeki Fenerbahçe forması ile Gençlerbirliği tribünlerine gelen baba, burada bulunan Gençlerbirliği taraftarı Şenel Akdemir'in tepkisiyle karşılaştı.





Küçük çocuğun üzerine yürüyen ve çevredeki taraftarların müdahalesine rağmen sakinleşmeyen holigan, çocuğun üzerindeki formayı çıkarması için polisle tartıştı. Tüm uyarılara rağmen Akdemir'in tepkisine devam etmesinin ardından görevli polis memuru, üzerindeki tişörtü Fenerbahçe forması giyen minik çocuğun üzerine giydirerek duruma müdahale etti.



Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler kısa sürede milyonlarca etkileşim alırken, vatandaşlar yaşanan duruma ve çocuğun üzerine yürüyen Şenel Akdemir'e tepki gösterdi.



Gençlerbirliği Spor Kulübü olaya ilişkin yaptığı açıklamada yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, mağdur baba ve oğlunu Fenerbahçe forması ile tesislerine misafir olarak davet ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise şüpheli Şenel Akdemir'i gözaltına aldı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.



TESCİLLİ ŞARLATAN ÇIKTI



Görüntülerin viral olmasının ardından Şenel Akdemir'in kim olduğuna ilişkin yeni detaylar paylaşıldı.





Sosyal medyada 'alternatif tıp tedavisi' altında umut tacirliği yapan ve hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yöntemleri hastalara 'tedavi' adı altında satan Akdemir'in, 175 bine yakın takipçili sosyal medya hesabı şikayetlerin ardından askıya alındı.



Şenel, yaptığı paylaşımlarda 'tuz' ve 'ışık tedavisi' ile kanserli hastaları iyileştirdiğini iddia etti.









