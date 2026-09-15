Dört yıl üst üste şampiyonluk, sayısız rekor, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 ve daha fazlası… Bu başarıların tamamı, Galatasaray’ın başında Türk futbol tarihinde yeni bir sayfa açan Okan Buruk’a ait. Yabancı bir teknik adamın başarması halinde yere göğe sığdırılmayacak Buruk’un zaman zaman küçümsenen başarıları bu sezon da devam ediyor. İstatistikleri alt üst eden tecrübeli hocanın takımı, Süper Lig’de 5. haftayı da lider tamamlayarak zirvedeki yerini korudu.

HOCALAR İÇİNDE AÇIK ARA ZİRVEDE

Başarılara rağmen eleştirilen Buruk, “Mental gücünüzü nasıl koruyorsunuz?” sorusuna, “Çok basit, puan durumuna bakıyorum” yanıtını verdi. Fatih Terim’in yıllar önceki unutulmaz “Look at the tabela” çıkışını hatırlatan Buruk, 149 lig sınavında yüzde 80’lik galibiyet oranına ulaştı. İmparator’un ise 150 lig karşılaşmasında yüzde 69’luk galibiyet oranı vardı. Buruk ayrıca en az 100 maça çıkan hocalar arasında 2.55’le en yüksek puan ortalamasının sahibi.