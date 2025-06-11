Milli Takımımız, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 mağlup oldu.

Tecrübeli milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'AZİZ SANCAR VAKFI'NA TAKIM OLARAK DESTEK VERECEĞİZ'

Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a gerçekleştirdikleri ziyaretin sorulması üzerine Merih Demiral, şöyle cevap verdi:

Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. O kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk. Bugün maçtan önce de geldi ve bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek değerli. Bize ilham kaynağı olan insanlar bunlar. Onu tanıdığımız için çok mutluyuz. Aziz Sancar Vakfı’na takım olarak gerekli katkımızı yapacağız. Çok değerli bir adam, bilim insanı. Hem Türkçülüğü hem de milletini seven ve sayan çok değerli bir bilim insanı. Vakfından da çok etkilendik. Ülkesine sadık ve çok milliyetçi bir insan. Öyle bir poz vermek kendi istedi.