Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe günleri hakkında açıklamalarda bulundu… KAFA Sports'a konuşan Demiral’ın açıklamaları şu şekilde:

"Kadıköy'de oynamak hiç nasip olmadı ama top toplayıcı oldum orada çok. Onun heyecanı bile ayrıydı. Benim bile elim ayağım titriyordu, yanlış bir şey yapmayayım, topu geç atmayayım... Çok ayrı bir heyecanı vardı”

“Fenerbahçe A Takımı'na çıktığı ilk günü hatırlıyorum. Okuldaydım, okulda geldi telefon. Dersteyim biri girdi 'A Takım antrenmanına çağrıyorlar seni.' dedi. O zaman da takımda kimler var... Van Persie, Nani, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Kjaer, Bruno Alves kimler kimler vardı. Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız. A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey."