MLS şampiyonu Inter Miami, Meksika şampiyonu Cruz Azul'u 2-0 yenerek Campeones Cup'ın şampiyonu oldu.

Lionel Messi'nin 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Inter Miami, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 2-0 mağlup etti. MLS ve Meksika şampiyonlarını karşı karşıya getiren Campeones Cup'ta Inter Miami, kupayı ilk kez müzesine götürdü. Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinin 48. kupasını Inter Miami ile kazandı. 39 yaşındaki futbolcu, daha önce Barcelona'da 35, Arjantin Milli Takımı'nda 6 ve PSG'de 3 kupa kazanmıştı.

CIRO MESSI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Lionel Messi'nin Inter Miami formasıyla 100. golüne ulaştığı maçın ardından küçük oğlu Ciro Messi maç sonrası hareketi gündem oldu. Kupa kutlaması için sahaya inen ve babasını kucaklayan Ciro, Lionel Messi'nin terli sırtına dokunduktan sonra elini kokladı. Ter kokusu nedeniyle midesi bulanan Ciro, ortamdan uzaklaşınca durumu fark eden Lionel Messi kahkahalara boğuldu.