Arjantin Milli Takımı'nda liderlik değişimi tamamlandı. Messi ve Otamendi'nin kariyerlerini noktalamasının ardından, takımın yeni kaptanı Cristian Romero olarak açıklandı. TYC Sports'ta yer alan habere göre, teknik direktör Lionel Scaloni, boşalan kaptanlık görevi için harekete geçti. Scaloni, tercihini 28 yaşındaki stoperden yana kullandı. 58 MAÇTA OYNADI Romero, Tangocular formasıyla bugüne kadar 58 resmi maçta yer aldı. Sadece savunmadaki kritik müdahaleleriyle değil hücum katkısıyla da öne çıkan oyuncu artık Arjantin'in yeni kaptanı olacak.

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