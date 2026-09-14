A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim'de Belçika ile Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip isteyen taraftaların, Belçika Futbol Federasyonu üzerinden biletlerini satın almaları gerekecek.

5 Ekim'de İtalya ile Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı da İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak.

TFF, her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkleri paylaştı.