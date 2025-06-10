Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic için Sırbistan'dan flaş bir açıklama geldi.

Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, sarı-lacivertlilerin şans vermediği Sırp yıldız için hamle yapacaklarını söyledi.

'İHTİYACIMIZ VAR'

Sırp basınından Sportal'a konuşan Zvezdan Terzic, Fenerbahçe'nin durumunu da göz önüne aldıklarını belirterek Mimovic'in durumunu takip ettiklerini ifade etti. Terzic, Mimovic'in yeteneğini bildiklerini belirterek "Mimovic bizim isteğimiz, özellikle de 2004 olduğu için. Ayrıca iç saha şampiyonası için ihtiyacımız olan bir bonus. Mimovic'in Fenerbahçe'de pas geçmemesi ve Zenit'te gerçek bir şans bulamaması benim için sürpriz. O gerçek, modern bir hücum sağ bekinin prototipi ve kendisiyle konuştuk. Fenerbahçe'nin ne planladığını göreceğiz ve orada bazı çalkantılı personel değişiklikleri olacak. Bunu kendi aralarında çözmelerini bekliyorlar, sonra konuşabilir miyiz diye bakacağız. Yani Mimovic satın alma opsiyonuyla kiralık olacak, çünkü ona ihtiyacımız var." dedi.

B planlarını da açıklayan Terzic "Fenerbahçe ile anlaşamazsak, scout ekibimiz ve Marko Marin'in sağ bek için başka çözümleri var, bu yüzden kesinlikle bir sağ bek getireceğiz. Ama Seol'ümüz de var, sol bek kısmını da tamamlıyoruz, dolayısıyla iyi koordine olmuş, Kızılyıldız'ın ağırlığının ne olduğunu bilen, hocamız Milojevic'in isteklerinin ne olduğunu bilen, birbirimizi tanımak için zamana ihtiyacımız olmayan, birbirimizi iyi tanıyan ve hemen başlayabilecek bir takımımız olacak." diye konuştu.