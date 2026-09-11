Süper Lig’in 5’inci haftasında Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Miretti’nin ufak bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almadığını söyleyen Italiano, “Miretti küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Onu önemli amaçlı oynatmadık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya aramıza katılacaktır. Kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye zorlamadık. Poku her geçen gün gelişiyor, öğreniyor. Çarklardan birisi olmaya başladı. Bugün de kendisi hoşuma gitti. Milli aradan sonra maç trafiği artacak. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bugünden dolayı mutuyum. Devam etmemiz ve her zaman hazır ol da durmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘BU TAKIMIN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR’

Takımın her maçtan sonra geliştiklerini söyleyen İtalyan teknik adam, “Bugün benim hoşuma giden bir sinyal vardı. Konsantrasyon seviyemizi düşürmedik. Derbi sonrasında bunlar olabiliyor. Bence bugün çok iyiydik. İyi bir seviyede oynadık. Kazanmamız halinde lider olacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. bunu avantaj haline getirdik. Şunu da söylemek istiyorum. Bu takımın büyük bir potansiyeli olduğunu ve hala gelişebileceğini düşünüyorum. Asla pes etmememiz gerekiyor. Marsilya maçı var. Bizim için önemli bir maç. Gruplara kalmak için çok çalıştık. Avrupa yolculuğunda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Maçtan sonra milli araya gireceğiz. Milli ara sonrasında bizi zor bir periyot bekliyor. İyi bir iş yapmak istiyoruz” diye konuştu.

‘3 PUAN İÇİN OYNAYACAĞIZ’

Belli bir oyun kimliklerinin olduğunu ve böyle oynamaya devam etmek için çalışacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizden geldiğinde bu şekilde oynamaya çalışacağız. 3 puan için oynayacağız. Agresif olmaya çalışacağız. Umarım gidişat böyle devam eder. Stadımız çok güzel. Taraftarımız bizi itiyor. Umarım asla bizden desteklerini çekmezler. Böyle olmaya çalışacağız. Takımda büyük bir potansiyel var. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Performanslardan mutluyum. Oyuncularım yüksek bir seviyede oynuyorlar. Böyle devam ederse güzel mutluluklar yaşayabiliriz.”

‘MAÇA KONSANTRE OLMAK GEREKİYOR’

Takım kaptanı Orkun Kökçü’nün itiraz nedeniyle kart görmesiyle ilgili kendisiyle konuşup konuşmadığı sorulan Italiano, “Orkun ile maçtan sonra konuştuk. Ben de futbolcuyken hakemlerle konuşmayı abartabiliyordum. Çok kırmızı kart gördük. Umarım Orkun da benim yaptığım hataları yapmaz. Maçlarda bazen kontrolü kaybedebiliyorsunuz. Sarı kart olabilir ama kırmızı görmemek gerekiyor. 10 kişi kalmak tehlikeli oluyor. İtiraz etmemek, maça konsantre olmak gerekiyor. Orkun da ne yapması gerektiğini biliyor. Reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor” dedi.

İlhan Fakılı ve Poku’nun ters kanatlarda görev almasıyla ilgili gelen soru üzerine Italiano, sözlerini şöyle tamamladı: “2 kanatta da oynamayı bilen oyuncular. İkisi de çizgiye kalmayı ya da içeri gidip şut çekmesini bilen oyuncular. Böyle oyunculara sahip olmak önemli. İlhan özellikle sağ kanatta oynadığı 2 iç saha maçında gol attı. Böyle olması gerekiyor. Bundan dolayı mutluyum.”