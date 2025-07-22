Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Orkun Kökçü'nün Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olması hakkında çok konulacak açıklamalara imza attı.

Jose Mourinho, Portekiz basınına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Canal 11'e konuşan Mourinho, Portekiz'den transfer yapma olasılığına cevap verdi. Tecrübeli teknik adam, "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'ARTIK ONU RAHATSIZ ETMEYECEK'

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi hakkında da konuşan Mourinho, "Orkun Kökçü evine gidiyor, erken ayrılıyor. İyi kazanıyor ve artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek" ifadelerini kullandı. Kökçü sezonun son bölümüne girilirken hocası Bruno Lage ile ciddi bir tartışma yaşamıştı.

OYUNDAN ALININCA FİM KOPTU

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki göstermişti. Lage ile Orkun arasındaki tartışma saha kenarında devam etti ve o anlar yayına yansımıştı. Lage'nin de bu anlarda, 24 yaşındaki futbolcuya sus işareti yaptığı görülmüştü.