2025-26 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, rakibini 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından İspanyol basınına konuştu. Mourinho’nun açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu.
‘GERÇEKÇİ OLMALIYIZ’
UEFA Şampiyonlar Ligi sorusu üzerine Mourinho, "İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır." yorumunu yaptı.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Portekizli teknik direktörün bu açıklamaları sarı lacivertli taraftarı ikiye böldü… Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Mourinho’nun bu sözüne öfkelenirken bazıları ise 62 yaşındaki teknik adamı haklı buldu.