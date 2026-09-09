İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo yazarı Xavier Bosch, Real Madrid'in Real Betis'e mağlup olduğu müsabakanın ardından teknik direktör Jose Mourinho’yu hedef alan dikkat çekici bir analiz kaleme aldı. İspanyol gazeteci, Portekizli çalıştırıcının sahadaki skora ve sergilenen performansa bakılmaksızın ilk kenara çağırdığı ismin ısrarla Arda Güler olmasının arkasındaki sebepleri sıraladı.

Yazıda, Mourinho’nun bu kararlarının teknik gerekçelerden ziyade soyunma odasındaki yıldız hiyerarşisi ve ego yönetiminden kaynaklandığı iddia edildi.

"YOL GÖSTEREN IŞIĞI SÖNDÜRDÜ"

Arda Güler’in Real Betis karşılaşmasında sergilediği futbolla adeta takımın "orkestra şefliğini" üstlendiği belirtilirken, oyundan alınış süreci şu ifadelerle eleştirildi:

"Tabela 0-0'dayken Mourinho müdahale etme gereği duydu. Mbappe ve Vinicius Junior dokunulmaz olduğu için fatura yine Arda Güler’e kesildi. Oyuna Diomande girdi fakat Madrid toparlanamadı; aksine, Türk yıldızın zarafeti ve oyun aklıyla sunduğu o yol gösterici ışığını kaybetti. Ardından Betis golü buldu, Mbappe penaltıyı kaçırdı ve mağlubiyet geldi."

ESPANYOL MAÇINDA DA AYNI HİKAYE

Sezonun açılışındaki Espanyol mücadelesinde de benzer bir tablonun yaşandığı vurgulandı. 1-1 devam eden karşılaşmada sahanın açık ara en iyisi olan Arda'nın yine ilk kurban seçildiği belirtilerek; Mourinho'nun sahadaki adaleti değil, Mbappe ile Vinicius'u küstürmemeyi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi Diomande'yi sahaya sürerek transferi aklamayı tercih ettiği ifade edildi.

Bosch, genç yıldızın efendi ve ses çıkarmayan yapısının suistimal edildiğini savunurken, performans gözetilmeksizin Arda'nın sürekli kenara alınmasının uzun vadede kulüpte kriz yaratacağını ve bu durumdan en çok ezeli rakip Barcelona'nın kazançlı çıkacağını belirterek yazısını noktaladı.