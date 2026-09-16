LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Madrid ekibi 3-2 kazanırken milli futbolcu Arda Güler performansıyla öne çıktı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta, Matias Dituro'nun kendi kalesine gönderdiği topla öne geçen Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu.

ARDA MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı. Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, ikinci sırada yer alıyor. Ligde 4. mağlubiyetini yaşayan Elche ise son sırada bulunuyor.

NEDEN ARDA’YI ÇIKARTTI?

Mourinho'ya maç sonrasında Arda Güler'in Real Madrid'de ilk 11'in vazgeçilmezi olup olmadığı soruldu. Portekizli teknik adam, "Hayır. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil." yanıtını verdi. Arda'nın oyundan alınmasının ardından Real Madrid'in kontrolü kaybettiği yönündeki değerlendirmeye de yanıt veren Mourinho, "Arda Güler'i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik." ifadelerini kullandı.