İspanya LaLiga'da Real Madrid deplasmanda Elche ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

Milli yıldıza sık süre vermemesi nedeniyle eleştirilerin odağı olan Portekizli teknik adamın Arda sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi.

Elche ile oynanacak maç öncesinde Arda Güler hakkında Mourinho, “Arda Güler üst düzey bir oyuncu. Oyuna inanılmaz bir etkisi var. Yaratıcılığı, vizyonu... Oyunumuza dengeyi getiriyor, hücum organizasyonunda yardımcı oluyor. Gerçekten üst düzey bir oyuncu.” dedi.

Mourinho ayrıca “Arda Güler'in gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Onun gelişiminden, fiziksel dönüşümünden bahsetmek için benden daha yetkin insanlar var. Ama bana göre, onun kalitesi inanılmaz: vizyonu, kararlılığı, takım oyununa getirdiği istikrar, oyun kurma yeteneği. Bence muhteşem bir potansiyele sahip ve şimdiden çok etkileyici istatistikleri var. Daha derinlemesine analizler yapıyoruz. Belki de üç kez en iyisi, en iyisi, en iyisi demek istemem ama evet, en iyisi, en iyisi.” yanıtını verdi.

Hafta sonunda oynanan maçta Arda Güler'in yerine Yan Diomande'nin başlaması ve Diomande'nin performansının yetersiz olması tartışmalara yol açmıştı. İspanyol basınındaki haberlerde Arda Güler'in ilk 11'de olması gerektiği vurgulanmıştı. Real Madrid'in hafta sonunda sahasında Rayo Vallecano ile oynadığı maça yedekler arasında başlayan Arda Güler, oyuna sonrada dahil olmuş ve aldığı kısa sürede etkili bir performans göstererek takımının dördüncü golünde Kylian Mbappe'ye asist yapmıştı.

Mourinho'nun Arda'yla ilgili kararı İspanyol basınında tartışmalara sebep olmuş milli futbolcunun ilk 11'de yer alması gerektiğine vurgu yapılarak maçtaki performansı ön plana taşınmıştı.