Fenerbahçe'den Norwich City'ye kiralanan Anthony Musaba, milli takım tercihini açıkladı. Hollanda doğumlu futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu. Musaba, kariyerinin önceki döneminde Hollanda U21 Milli Takımı'nda forma giymişti. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bundan sonraki süreçte Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giyecek. 2025-2026 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı-lacivertli takımın formasını sezonun ikinci yarısında 24 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Musaba, 2026-2027 sezonunu kiralık olarak Norwich City'de geçiriyor. İngiliz ekibinde şu ana kadar 6 maçta görev alan Musaba, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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