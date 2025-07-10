Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Victor Osimhen transferi görüşmelerinde gece yarısı önemli gelişmeler yaşandı. İtalyan kulübü Napoli ile Galatasaray'ın 2 gündür devam eden temasında sonuç çıkmadı. Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini taksitler halinden ödemek isteyen Galatasaray'dan teminat mektubu istendi.

NAPOLİ 75'İ REDDETTİ İDDİASI

Süreç devam ederken gece yarısı Osimhen'e olan yakınlığı ile bilinen Buchi Laba, sosyal medya hesabından Napoli'nin, Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk teklifini reddettiğini ve İtalyan ekibinin, Osimhen'i Al Hilal'e satmaya çalıştığını yazdı.

Tüm bu belirsizlik devam ederken Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

KIZIYLA BİRLİKTE VİDEO PAYLAŞTI

Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı. Galatasaray, oyuncu tarafıyla anlaşırken, Napoli tarafıyla ise 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.