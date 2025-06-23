2025 NBA Finalleri 7. ve son maçında Oklahoma City Thunder, evnide Indiana Pacers‘ı konuk etti.
Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton’ın maç sırasında yaşadığı aşil sakatlığıyla ritmini kaybetti. Oklahoma City Thunder, rakibinin yaşadığı düşüşten faydalanırken parkeden 103-91 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından seriyi 4-3'e getiren Oklahoma City Thunder NBA'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. Thunder’ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı ve 12 asist ile double-double yaparken mücadeleye damga vurdu. Pacers‘ta ise Benedict Mathurin’in 24 sayı ve 13 ribaund kaydetse de bu performans galibiyete yermedi.
Shai Gilgeous-Aleexander 30.3 sayı, 5.6 asist, 4.6 ribaund, 1.9 top çalma ve 1.6 blok ortalamaları tutturarak Finaller MVP’si olmayı başardı.