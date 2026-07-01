NBA ve FIBA tarafından Ekim 2027'de hayata geçirilmesi planlanan NBA Europe projesinde teklif süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşamada NBA ve FIBA yönetimleri, 12 kalıcı franchise için gelen teklifleri kendi yönetim kurullarında değerlendirecek.

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, projeye gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, "NBA ve FIBA tarafından desteklenen Avrupa'daki yeni basketbol ligi için aldığımız kalıcı franchise teklifleri bizlere büyük cesaret verdi. Bu teklifler projeye duyulan büyük ilgiyi ve oluşan güçlü ivmeyi açıkça ortaya koyuyor. Avrupa basketbol tarihinin gördüğü en büyük sermaye girişinden söz ediyoruz. Hedeflediğimiz 12 şehrin her birinde, aralarında mevcut basketbol ve futbol kulüplerinin de bulunduğu güçlü adaylarımız var. Bundan sonraki süreçte NBA ve FIBA Yönetim Kurulları ile birlikte uzun vadeli anlaşmaları tamamlayacağız" dedi.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih, Atina ve İstanbul için 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında değişen, bazıları ise bu rakamların da üzerine çıkan çok sayıda teklif sunuldu. Teklif verenler arasında mevcut EuroLeague ekiplerinin de yer aldığı 20'den fazla basketbol ve futbol kulübü bulunuyor.

İKİ KATINA ÇIKTILAR

Dış basında yer alan bilgilere göre, 31 Mart'ta tamamlanan ilk teklif sürecinin ardından birçok yatırımcı teklifini yüzde 100'ün üzerinde artırdı. NBA Europe'a gösterilen yoğun ilginin en önemli nedenlerinden biri ise oluşturulan finansal model olarak gösteriliyor.

NBA yönetiminin "tarihte bir kez karşılaşılabilecek yatırım fırsatı" olarak tanımladığı projede, kulüpler finansal modelin merkezine yerleştirildi. Kaynaklara göre NBA, ilk 10 yılda kulüplere 10 milyar doların üzerinde gelir dağıtmayı hedeflerken, kalıcı franchise sahibi kulüplerin ise üçüncü yıldan itibaren başa baş noktasına ulaşması bekleniyor. Bu tablo, son 10 yılda milyarlarca dolar zarar eden mevcut Avrupa basketbol ekonomisi karşısında çok güçlü bir finansal çözüm sunuyor.

NBA Europe'a gösterilen ilginin arkasındaki en önemli nedenlerden biri de NBA'in ticari modeli olarak görülüyor.

Yaklaşık 80 yıllık organizasyon tecrübesine, 2 milyarı aşan küresel taraftar erişimine ve dünyanın en güçlü spor pazarlama platformlarından birine sahip olan NBA'in, Avrupa basketbolunda gelir modelini tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Projeye ilgi gösteren yatırımcılar arasında eski NBA kulüp sahiplerinin de bulunduğu belirtilirken, birçok yatırım grubunun NBA Europe'u küresel spor endüstrisinin en önemli yatırım fırsatlarından biri olarak gördüğü ifade ediliyor.

16 TAKIMLI MODEL

NBA Europe'un ilk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi planlanıyor. Bunların 12'si kalıcı franchise olacak. Kalan 4 takım ise FIBA bünyesindeki ulusal ligler ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) gösterilecek sportif başarıya göre belirlenecek.

Yurt dışı haberlerde NBA Europe formatına ilişkin de önemli detaylar yer alıyor. NBA ve FIBA'nın üzerinde çalıştığı yeni formatta, 16 takım normal sezonda birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Sezonun ardından ise NBA'deki sisteme benzer şekilde, finallere kadar uzanan çok maçlı play-off serileri oynanacak. NBA ve FIBA yönetimi, bu formatın hem şampiyonu belirlemede en adil sistem olduğunu hem de taraftarların en güçlü takımları daha fazla kez karşı karşıya izleyebilmesini sağlayacağını düşünüyor. NBA ve FIBA, kalıcı franchise'ları tek seferde açıklamak yerine, anlaşmalar tamamlandıkça kamuoyuna duyurmayı planlıyor.