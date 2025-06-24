NBA'de final serisinin yedinci maçında Tyrese Haliburton'ın yaşadığı sakatlık geceye damga vurmuştu.

Oklahoma City Thunder'ın şampiyonluğa ulaştığı mücadelenin henüz başında sakatlanan ve acı içinde oyundan çıkmak zorunda kalan Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton'ın yaşadığı aşil sakatlığının ciddiyeti netleşti.

GELECEK SEZON RİSKE GİRDİ

Tyrese Haliburton, beşinci maçta sağ baldırında bir sakatlık yaşamasına rağmen yürüyebildiği takdirde oynamak istediğini belirterek sahada yer almıştı. Son maça ağrılarına rağmen çıkan Haliburton, muhteşem başladığı maçta hayatının en büyük acısını yaşadı. Yıldız oyuncunun aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Genç yıldızın yaşadığı sakatlık anında babasının kendisini izleyemediği de görüldü.

Büyük acı yaşayan ve göz yaşları ile parkeden ayrılan Haliburton uzun bir iyileşme süreci geçirecek. NBA'in en büyük yıldız adaylarından gösterilen 25 yaşındaki oyuncu 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünü kapatacak.

'ACIYAN ŞEY ZİHNİM'

25 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şok dışında nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Kelimeler bu hayal kırıklığının acısını ifade edemez. Hayal kırıklığı akıl almaz. Bu ana ulaşmak için tüm hayatım boyunca çalıştım ve bu şekilde mi bitti? Hiç mantıklı değil.

Şimdi ameliyat olduğuma göre, insanların bana "daha güçlü döneceğimi" söylediği zamanları sayabilmeyi isterdim. Ne klişe ama, bu berbat bir şey. Ayağım ölü ağırlık gibi hissettiriyor. Ama en çok acıyan şey sanırım zihnim. Saçmalıyormuşum gibi hissediyorum ama bunun üstesinden geldiğimde geriye dönüp bakacağım bir şey olduğunu biliyorum, savaştığım için gurur duyduğum bir şey olarak.

25 yaşında, Tanrı'nın bize asla kaldırabileceğimizden fazlasını vermediğini öğrendim. Bunun diğer tarafında daha iyi bir adam ve daha iyi bir oyuncu olarak çıkacağımı biliyorum. Ve dürüst olmak gerekirse, şu anda, Aşil tendonum yırtılmış ve her şey dahil, pişman değilim. Bunu tekrar tekrar yapardım, bundan sonra da, bu şehir ve kardeşlerim için savaşmak için. Özel bir şey yapma şansı için.

Indy, üzgünüm. Bunu hak etmeyen bir taraftar kitlesi varsa, o da sizlersiniz. Ama birlikte bu noktaya geri dönmek ve bu engeli aşmak için cehennem gibi savaşacağız. Bir saniye bile olsun arkamda olduğunuzdan şüphem yok ve umarım sizler de benim sizin arkanızda olduğumu bilirsiniz. Bence Kobe aynı durumdayken en iyisini söylemişti. "Dünyada kopmuş bir aşil tendonundan çok daha büyük sorunlar/zorluklar var. Kendinize acımayı bırakın, olumlu tarafı bulun ve her zamanki gibi aynı inanç, aynı istek ve aynı inançla işe koyulun." Ve bu kesinlikle doğru. Tekrar doğru yola girmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.