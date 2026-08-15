Beşiktaş, 22 yıldır sadece siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan Necip Uysal için veda töreni düzenledi. Futbolcu, yarın oynanacak Eyüpspor maçında profesyonel kariyerini noktalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Uysal'ın altyapıdan yetiştiği, armayı Avrupa'da en çok terleten ve tarihin en çok forma giyen oyuncularından olduğu belirtildi. Ayrıca uzun süre kaptanlık görevini yürüttüğü de kaydedildi.

"10 KUPAYLA TAÇLANAN BU DEVASA SADAKAT VE VEFA HİKAYESİ İÇİN SONSUZ TEŞKÜRLER"

Beşiktaş, Necip Uysal için şu mesajı paylaştı: "22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa’da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş’ın çocuğu Necip… 10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler."

Uysal'ın bu maçla birlikte futbol dünyasına veda etmesi, kulüp taraftarı tarafından büyük bir saygı ve minnetle karşılanıyor. 22 yıllık tek kulüp kariyeri, Beşiktaş tarihinde önemli bir yere sahip.