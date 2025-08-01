Evinde 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'e deplasmanda da mağlup olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası 2. eleme turunda sona erdi. Temsilcimiz, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın ardından adeta ateş püskürdü.

'FUTBOLU UNUTMA DERSİ ALMIŞLAR'

Kontraspor'da Beşiktaş'ın sergilediği performansı ağır sözlerle eleştiren Kahveci, kötü gidişata dikkat çekti.

İlk maçta olumsuz sinyaller geldiğini hatırlatan deneyimli futbol adamı "İlk maçtan sonra çok sinirliydim ya ilk maça şükrediyorum. 50. saniyede Silva'nın pozisyonuna heyecanlanmıştım. Bu maçta 1 saniye heyecanlanmadım. Top Beşiktaş'ın ayağındayken top isyan etti. Oyuna Semih giriyor, yok! Efsane Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Hoca da 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım' dediniz 'Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın çöktüğünü belirten Nihat Kahveci "Beşiktaş çöküyor, çöküyor! Şimdi rakibi Saint Patrick's değil mi; İrlanda'ya giderken uçakta yorulur, kramp girer, o maçta da koşamazlar. Yazık! Beşiktaş'ın bir sonraki oynayacağı maç önceki maça şükrettiriyor" diye konuştu.