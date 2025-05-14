Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Osimhen'le ilgilendiğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Haber Global'e konuşan deneyimli futbol adamı, Osimhen'in Süper Lig'de kalmasını sürpriz olarak göreceğini söyledi.

'YILLIK 20 MİLYON VERİR Mİ?'

Fenerbahçe'nin masada olduğuna yönelik iddiaları yorumlayan Nihat Kahveci "Osimhen kalırsa bana sürpriz olur. 'Masada Fenerbahçe var' diyorlar. Benim gördüğüm Osimhen, Fenerbahçe'ye gitmez. Giderse de 700 bin tweetin tersini de yaşar. Burada ortam da budur, bence gitmez Fenerbahçe'ye.

Gelirken bir şok yaşanmıştı. Osimhen'i seneye Fenerbahçe formasıyla görürsek futbol tarihinin en büyük şoku yaşanır bence.

Fenerbahçe 75 milyon euro bonservis parasını bulur mu? Bulur. Osimhen'e yıllık 20 milyon euro verir mi? Verir. Benim görüşüm Galatasaray'la ilgili bu kadar konuşan, sevilen Osimhen'in bunlar olmasına rağmen Fenerbahçe formasını giyip, Süper Lig'de oynama ihtimalini yüzde 0.001 olarak görüyorum. Bu sıfırları da çoğaltabilirim.

O 01'i de bırakıyorum bizim hiç tahmin etmediğimiz oyuncular, tahmin etmediğimiz yerlere gittiği için." dedi