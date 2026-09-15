Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Nihat Kahveci, kulübün ligdeki durumuna dair sert eleştirilerde bulundu.

Kahveci, 280 milyon Euro'luk kadro ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım gibi büyük başarıların, Antep'te bırakılan iki puanla gölgelendiğini belirtti. Lukaku'nun iyi bir performans sergilediğini, Guendouzi'nin boş kaleyi kaçırdığını ve topun direklere çarptığını anlatan Kahveci, 'Sahada iki puan bıraktın' diye konuştu.

"ALLAH SABIR VERSİN"

Ligdeki 5 maçta sadece 7 puan toplayan Fenerbahçe'nin 11. sırada yer almasına dikkat çeken Kahveci, taraftarlara yönelik duygusal bir uyarıda bulundu. Kahveci, "Bugün 14 Eylül. Fenerbahçeli taraftarların 1 saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Maç sonrası kaostan bahsediyorum. Allah size sabır versin, gerçekten" ifadelerini kullandı.

Kahveci, Roma maçından sonra Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın sorumluluk aldığını hatırlatarak, ligde bu performansa açıklama bulunamayacağını vurguladı. PAF takımının bile 8 puan alabileceğini belirten Kahveci, Beşiktaş'ın bu sezon akışını yakaladığını ve hak ederek kazandığını söyledi.

Son olarak Kahveci, Aziz Yıldırım'ın hedefini sorguladı. Kahveci, "Aziz Başkan hangi büyük hedefle geldi bu sezon? 11. sırada 7 puanın var! Bugün 14 Eylül. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsun, 100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim" şeklinde konuştu.