Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı kırmızılıların gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Göztepe karşısında da fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında yorum yapan Nihat Kahveci, Nijeryalı yıldızın performansını övdü. Kahveci, Osimhen'in her topa dokunduğunu, kafa vuruşlarını ve paslarını detaylıca anlatarak oyuncuyu koruma çağrısı yaptı.

'GÖZÜNÜ SEVEYİM SANA BİR ŞEY OLMASIN DESİNLER'

Kahveci, "Her topa dokunuyor. Kafa vurdu, zayıf. Kafa vurdu aut. Kafa vurdu, defans. Kafa vurdu, kaleci. Kafa vurdu, taç. Yemin ediyorum şu an Okan Hoca gitsin alsın omuzlarına Barış gelsin, Yunus gelsin, Batrakov gelsin, tribünden Leao gelsin indirsinler pamuklara sarsınlar böyle. Gözünü seveyim sana bir şey olmasın desinler" dedi.

Eski futbolcu, Süper Lig'de sadece üç maç oynandığını ve bu maçların Çorum, Erzurum ve Göztepe olduğunu hatırlatarak Osimhen'in PSG, Barcelona ve Sporting maçlarında bile bu performansı sergileyeceğini vurguladı. "270 dakikadır basmadığı yer, koşmadığı yer, vurmadığı kafa topu, atmadığı gol, yapmadığı asist kalmadı" ifadesini kullandı.

Kahveci, Galatasaray'ın ilk yarı performansını ise sert bir dille eleştirdi. "İlk yarı Galatasaray'ın futbolu Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker. Bak bu kadar netim" diyen Kahveci, teknik direktör dokunuşu ve geriden organizasyon eksikliğine dikkat çekti.

Son bekin Jacobs ve Sallai'den, orta sahadaki Torreira ve Lemina'dan, forvetteki Osimhen, Barış ve Yunus'a kadar her oyuncunun ismini sayan Kahveci, "Son 4 yılın şampiyonu ilk yarı bir tane organize bir atak yapamaz ya" sözleriyle eleştirisini tamamladı.