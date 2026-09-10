Karşılaşmanın Norveçli hakemi Espen Eskas skandal kararlara imza attı. 22. dakikada Sergi Altimira orta sahada topla oynama şansı olmadan Batrakov’un karnına tekme attı! Sarı kartına başvuran Eskas’a Alman VAR hakemi Christian Dingert de herhangi bir inceleme önerisinde bulunmadı. Böylece net bir kırmızı kart atlandı.

54. dakikada da Luis Suarez’in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda tereddütsüz beyaz noktayı gösteren Eskas kararını değiştirmedi. Bu iki net hatayla önü açılan Sporting galibiyete uzandı.