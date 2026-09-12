Galatasaray’da Ocak ayında yaprak dökümü yaşanacak… Sarı kırmızılılarda beklentilerin altında kalan Singo, Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan ile yollar ayrılacak.
İLKAY 11 DAKİKA OYNADI
35 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 karşılaşmada toplam 11 dakika süre buldu.
KAAN AYHAN DEVLER LİGİ LİSTESİNDE YOK
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan ise bu sezon yalnızca 1 dakika sahada kalabildi.
SINGO SAKATLIKTAN KURTULAMIYOR
Bir türlü sakatlık derdinden kurtulamayan Wilfried Singo da bu sezon 2 karşılaşmada toplam 41 dakika forma giyebildi.