Başakşehir ve Sporting maçlarında Barış Alper Yılmaz’dan beklenen verimi alamayan Okan Buruk’un Kocaelispor karşılaşmasında Deniz Gül’e ilk 11’de forma vermesi bekleniyor. Milli santrforun Kocaelispor karşısında şansını iyi değerlendirmesi halinde, haftaya Trabzonspor deplasmanında da forvet bölgesindeki tercihin yine ondan yana kullanılması planlanıyor.

BARIŞ YİNE KANADA

Barış Alper forvet alternatifi olarak düşünülmeyecek. Milli futbolcu, hücum planında ağırlıklı olarak kanatta görev alacak ve Sane ve Leao ile forma rekabetine girecek. Galatasaray’da Osimhen sahalara dönene kadar planın Deniz üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Genç forvetin Kocaeli maçındaki performansı, bu planın devamı açısından kritik önem taşıyor.