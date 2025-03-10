Lider Galatasaray kritik Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları;

'STRES VAR MI? VAR'

"Kritik bir maç oynadık. Böyle maçlarda bir stres var mı? Var. Maça da aslında iyi başladık. Sara'yı sağda başlatıp Frankowski'nin önünü açmak istedik ama rakibin dizilişi, üretmemizi engelledi."

''Çok kritik bir maç oynadık. Artık bu döneme girdik ve bu dönemdeki maçların hepsi çok önemli. Maçlara girerken stres var mı, var. 5-10 dakika doğru işler yaptık ama sonrasında dizilişimizi kaybettik. Maça iyi başladık, ilk 10 dakikada topla oynadık ve saha içi parselizasyonumuz iyiydi. Sonrasında dizilişi kaybettik, arkada fazla oyuncu kaldık. Rakip genelde 4'lü savunmayla oynardı, bu kez 3'lü oynadılar. Gabriel Sara'yı sağ tarafta başlattık, Frankowski'nin önünü açmak istedik ama rakibin dizilişi üretmemizi engelledi."

'YENİ GELENLER ADAPTE OLUYOR'

"2-1'den sonra 3-4'ü bulabilirdik. İkinci yarıdaki oyun bizi mutlu etti. 3-4'ü bulsak psikolojik olarak daha iyi olabilirdi. Cuma günü Antalya maçı var, ona hazırlanacağız. Yeni gelen oyuncular var, adapte oluyorlar. Buraları kazanarak geçmek, değişiklikleri de doğru yaparsak daha çok gol atacağız. Osimhen ve Morata çok fazla oynamadılar. Sağ bek ve sol bek yeni. Lemina ilk yarı oynadı"

'YUNUS YÜZDE YÜZ DEĞİL'

"Yunus farklı tipte bir oyuncu. Barış, Roland, Ahmed'e göre daha farklı bir oyuncu. Top alıp oyunu çözebilen bir oyuncu. Ağrıları var ama elinden geleni yapmak istiyor. 45 dakika oynatabileceğimizi ona söyledik. Bugünkü 45 dakika içinde iyi işler yaptı. Yüzde yüz değil. Yüzde yüz olmasa bile bizim takım için ne kadar önemli, değerli olduğunu çok net şekilde gösterdi."

'SARI KARTLI OYUNCULARA DİKKAT ETTİM'

"İkinci yarı sarı kartlı oyunculara dikkat ettim. Hakemin çok sarı kart göstermesi beni korkuttu. Ahmed hiçbir şey yapmadan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İkinci sarıdan kırmızıyı önlemek istedim. Koridor girişi... Eleştirmek istemiyorum. Koridor girişi çok kalabalık. Güvenlik daha çok. Bir şey yokken varmış gibi göründü. Oradaki karışıklık..."

'OSIMHEN SAHADA OLUNCA...'

"Bazen uyandırmak gerekiyor takımı. Ben de konuştum, oyuncular da konuştu. Rakibin pozisyon olmadan öne geçmesi... Uyandık. 1-1'den sonra sakin ve güvenli oynadık. Bazı bölümlerde uzun top da oynamaya başladık. Osimhen sahada olunca, oyuncunun aklında Osimhen'e uzun top oluyor. Kısa çözümler varken... Opsiyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Bunu daha çok kullanabilirdik. Uzun topları da çok kullandık. İkinci yarı uyandığımız ve oyun içerisinde girdiğimiz bir maç oldu."

"Mayıslar bizim! Taraftarımızla kenetlenerek şampiyonluğa ulaşacak takım biziz!"