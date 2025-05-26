Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5 yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

'OSIMHEN İÇİN 2 DAKİKA DÜŞÜNDÜM'

"Osimhen, 'Geleceğim' dedikten 1 gün düşünmedim, iki dakika düşündüm. Hemen, 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım. Bu fırsat kaçmaz' dedim. 'Elimizde Icardi - Batshuayi var, Osimhen gelse kim oynayacak?' diye düşünmedik."

'ARTIK TOP ONDA'

''Osimhen’in buradaki mutluluğunu ve burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra, onu burada oynamaya ikna edecek çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Artık top, Osimhen’de. Kulübümüz, bu anlamda gereken her şeyi yapıyor. Taraftarımızın beklentisinin farkındayız. Aynısını Icardi’de de yaşamıştık; o da Arabistan’dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray’ı seçmişti. İnşallah Osimhen için de böyle olur. Ümidim bu yönde.''

'TFF'YE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

"Bir ilke imza attık. Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı'da aldık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Sezonun anlamı çok büyüktü. Sezonu iki kupayla kapattık. 4 günde 2 kupa kazandık."

'AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORDUK'

"Bu sene ligi zaten kazanmanız lazım. Lig lokomotif. Bir sonraki sene de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk aslında. Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek önemli hedefti. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Türkiye Kupası şöyle; başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanıyla başlayarak, o da tam BAY haftamıza denk geldi, sonra kazanmaya odaklandık. Oyuncularımızı oynatmak, gençleri oynatmak şansı bulduk. Bu yarış içerisinde kupayı da kazanmak ayrı bir mutluluk verdi. İlk 2 sene Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık."

'BİZİM YENDİĞİMİZ TAKIM ALDI'

"Şu var hep içimde.... Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik."

'DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ'

"Şanssız maçlar oynadık Avrupa'da. Dinamo Kiev maçı... İlk 8'e kalsak her şey farklı olabilirdi. Niyetimiz, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Tabii burada kadro planlamanız önemli. Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız."

'2 SENEDİR BENZER YOLDAN GEÇTİK'

"Buraya geliş başarımızın en ana sebebi, çok fazla kazanan takım olduğumuz için puan farkı oluştu, artırdık. Biz 6 puan öndeyken bile bir şey havası vardı, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Ben, takımım, başkanım, yöneticilerimiz bir aradaydık. Nisan ve mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar gösterirsek o kadar yukarı çıktık. Hepimiz içinde son iki senenin şampiyonu olmanın özgüveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak benzer yoldan geçtik. Rakibimiz Fenerbahçe, biz öndeyiz, puan farkı var. Oyunculara 'yine biz kazanacağız' dedim. Kazanma, galibiyet hedefimizi hiç kaybetmedik. İki takımın da inişleri çıkışları oluyor."

'LİGİ ÇOK SEMPATİK BİTİRDİK'

"Devre arası çok transfer yaptık. Adaptasyon, onların bizi tanıması süre aldı. Ligin sonunu net şekilde bitirdik. Bu kadar net bitirmesek, oyun, skor, puan farkı olarak yine başka şeylerin konuşulması şansı verebilirdik. Galatasaray'ın kalitesi, oyun gücü, saha içi ve dışı birlikteliği... Sadece şu anda konuşulan şey, Galatasaray'ın başarısı ve sempatik tarafı. Çok sempatik bitirdik ligi."

'RAKİPLERİMİZE SAYGI DUYUYORUM'

"Üst üste 4. şampiyonluk... 2026'da 26. şampiyonluk yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadro yapımızı doğru yapmak... Yine çok zorlu yapmak. Zorlu rakipler olacak. En yakın takipçimiz Fenerbahçe olmak üzere tüm rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş geride kaldı ama iki derbi birden kazandı."

"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

"İlk şampiyonluktan sonra şunu demiştim; Başakşehir'de ben yaşadım, Sergen Hoca yaşadı, Abdullah Hoca yaşadı. Ben de tecrübelenmiştim oradan. O tecrübeyi devam ettiriyoruz, 2'inci 3'üncü şampiyonluk oldu. Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi zor olacak. İyi takımlara karşı biz hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviye takımlara karşı iyi oynadık. Avrupa Ligi'nde de iyi takımlara karşı daha iyi oynadık."

'SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

"Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla baskı... Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davranıp listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki ismi alıyorsunuz, insanların o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içinde başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Lig ağustosta başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı şekilde güçlendirmek, ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmem gerekiyor. Hep yanımızda hep destek oldu."

'İSİMLERİ GİZLİ TUTARSAK ÖNEMLİ OLUYOR'

"Çok konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım, gelecek oyuncuyu çok cezbediyor. Birincisi bunu bekledik. Görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Raporlar dahilinde kendi görüşmelerimizle birleştiriyoruz. Çalışmalara başladık. Transfer döneminde isim konuşmak doğru olmaz. Ne kadar isimleri gizli tutarsak maddi ve işin bitmesi anlamında önemli oluyor."

MERTENS VE MUSLERA'NIN YERİNE TRANSFER...

"Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama, her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek."