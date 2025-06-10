Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane, başta G.Saray ve F.Bahçe olmak üzere Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Cimbom’un bu transferde önemli bir kozu var: George Gardi… Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Osimhen, Icardi, Mertens, Sanchez ve Torreira’yı G.Saraylı yaparak, sarı-kırmızılıların başarısının mimarlarından olan ünlü menajer, Sane için de devrede.

Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, Sane’nin sarı-kırmızılı formayı giymesinde ısrarcı. Yönetim de Buruk’un raporu doğrultusunda George Gardi’ye tam yetki verdi. Gardi, Sane’nin F.Bahçe’ye transfer olmasını engelleyip, en uygun şartlarda G.Saraylı olması için mesaiye başladı. Gardi, Leroy Sane için bir kez daha uzmanlığını konuşturacak.