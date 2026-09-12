Galatasaray, Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken hücum hattındaki düzen netlik kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada Rafael Leao'ya ilk 11'de görev verecek.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın kendi sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Galatasaray, ligde ilk haftadaki beraberliğin ardından çıktığı tüm maçlarda galibiyet sevinci yaşamıştı. Okan Buruk'un ekibi, 5. haftayı da 3 puanla kapatarak üst üste dördüncü galibiyetini hedefliyor.

Okan Buruk bu maçta Leroy Sane'nin yerine Rafael Leao'ya ilk 11'de forma verecek. Leao, yaz transfer döneminde kadroya katıldıktan sonra Başakşehir karşısında ilk maçına çıkmış, ardından Sporting deplasmanında oyuna sonradan dahil olmuştu.

BARIŞ YİNE FORVETTE

Sakatlığı devam eden Victor Osimhen'in yerine, Sporting deplasmanında olduğu gibi Barış Alper Yılmaz forvette görev yapacak. Hücum hattında sağ kanatta Yunus Akgün, 10 numarada ise Aleksey Batrakov'un forma giyeceği öğrenildi