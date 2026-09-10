Portekiz deplasmanındaki mücadeleye çok iyi başladıklarını ve oyunu tamamen kontrol altında tuttuklarını belirten Okan Buruk, cömertçe harcanan fırsatlara ve yenen kolay gollere dikkat çekti. Erken gol bulduklarını ve rakibi sahasına hapsettiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Kalemize hiç gelemeyen bir rakibe karşı oynadık. Her şey iyi giderken kalemize gelen ilk pozisyon gol oldu. Rahatlıkla 3-0'ı bulup güle oynaya sahadan galibiyetle ayrılabileceğimiz bir maçtı. Şampiyonlar Ligi'nde bu fırsatlar kolay gelmiyor" dedi.

NORVEÇLİ HAKEME ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Mücadelenin kaderini ikinci yarıda aleyhlerine verilen penaltı kararının belirlediğini vurgulayan Okan Buruk, karşılaşmanın Norveçli hakemine tepki gösterdi:

"Türkiye'de hakemlerden şikayet ediyoruz ama bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul'da da bir tecrübemiz vardı. Göstermediği kırmızı kart ve olmayan penaltıyı vermesi skora direkt etki etti, takımı düşürdü. Hakem kararları, bize kolay gösterdiği ama rakibe vermediği sarı kartlarla her şeyiyle aleyhimize çalıştı. Oyuncularımızın da saha içinde sinirleri çok bozuldu."

"O NOKTADA ZİHİNSEL OLARAK KIRILDIK"

Skor 2-1'e geldikten sonra geçen sezondaki Eintracht Frankfurt maçına benzer bir kırılganlık yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Geçen yıl Frankfurt maçında da her gelen top gol olmuştu, bugün de penaltıdan sonra benzer bir kırılma yaşadık. 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip maçı çevirmemiz gerekirdi. İlk maçımızdı, buradan çıkarmamız gereken dersler var. Üzgünüz, artık önümüzdeki maçlara odaklanacağız" ifadelerini kullandı.