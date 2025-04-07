Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho ile kupa maçından sonra yaşadıklarına dair Ekol TV'den Candaş Tolga Işık'a konuştu. Tahrik unsuru olup olmadığı merak edilen olayla ilgili net konuşan Okan Buruk, ''Hakemlere iyi maç yönettiniz dememden tahrik oldu'' dedi. İşte Buruk'un açıklamaları:

'BUNA TAHRİK OLDU'

"Hakem o taraftaydı. Hakem ile Fenerbahçe teknik direktörünün konuştuğunu görerek gidip özellikle ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim. O anda da Fenerbahçe Teknik Direktörü buna tahrik oldu. O da aynı anda hakemleri eleştiriyordu. Hakemlere 'Çok iyi maç yönettiniz' demem onu tahrik etti muhtemelen."

Soru: "Hakemlere 'Don't listen to him' (Onu dinlemeyin) dediniz mi?"

Okan Buruk: "Hayır öyle bir şey söylemedim. Sadece Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim."

'SEVİNİRKEN KİMSEYE SORACAK DEĞİLİM'

"Ben ezeli rakibimiz kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim. Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. Neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim."

'3-4 KERE KÜFÜR ETTİ'

"Bize maç boyunca 3-4 kere Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı küfür etti, tahrik etti. Olayı büyütmek istesem; suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim."

'GERÇEKTEN CANIM YANDI'

"Orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri bilir herkes, benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı. Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum."