Lider Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısında hakem Yasin Kol'a tepki vardı. Cimbom'un 1-0 geride tamamladığı ilk yarının bitiş düdüğünün ardından takım kaptanı Muslera hakem Yasin Kol'un yanına gelerek bir süre tepki gösterdi.

Bu sırada jandarma ekipleri de sahaya girerek hakemin etrafını sardı ve olası bir tepkinin önüne geçmek için önlem aldı. Jandarma ekiplerinin gözetiminde tünele doğru giden Yasin Kol'a bu kez Galatasaray idari menajeri tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

TÜNEL GİRİŞİNDE BEKLEDİ

Olayları dışarıdan izleyen teknik direktör Okan Buruk, tünel girişinde yedek kaleci Günay Güvenç ile birlikte Yasin Kol'u durdurdu ve bir süre tartıştı.

Hakeme çeşitli itirazlarda bulunan ve tepki gösteren Galatasaray teknik heyeti daha sonra oyuncularla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.

Galatasaray'da Günay Güvenç hakeme gösterdiği tepkiler nedeniyle, Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında kırmızı kart gördü ve tribüne çıktı.